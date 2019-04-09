بسبب القائمتين.. هل يفقد العرب صفة ”الورقة الرابحة“ في انتخابات الكنيست؟

تشارك الأحزاب العربية في انتخابات ”الكنيست“ الإسرائيلي الـ21 بقائمتين من ضمن 40 قائمة مشاركة في الانتخابات، التي ستحدد من هو رئيس الحكومة المقبلة.

ويشارك العرب هذه المرة من خلال قائمتين هما ”تحالف الموحدة والتجمع“ و ”تحالف الجبهة“، وهو ما أشاع حالة من اللامبالاة والعزوف عن المشاركة في الانتخابات بسبب ما رآه البعض انقسامًا في الموقف العربي في إسرائيل.

وكثفت القائمتان خلال الأيام الماضية الدعوات للعرب داخل إسرائيل من أجل رفع نسبة المشاركة والتصويت في الانتخابات، في ظل توقعات بتراجع نسب التصويت بين العرب، خاصة مع غياب المظلة الكبرى التي كانت تجمعهم على مر السنين وهي ”القائمة المشتركة“ التي كانت تمثل سابقًا 13 نائبًا في انتخابات 2015 والتي بلغت نسبة تصويت العرب فيها 64%، بحسب موقع ”عرب 48“ المختص بشؤون عرب الداخل المحتل.

الورقة الرابحة

وعلى الدوام كان العرب يمثلون ”الورقة الرابحة“ حيث يحرص المتنافسون الإسرائيليون في انتخابات الكنيست على استقطاب أصواتهم لصالحهم نظرًا لثقل وزن الصوت العربي في الانتخابات وما يمثله من أهمية ترجح كفة مرشح على آخر.

وقال عميت سيغال، المحلل السياسي في ”شركة الأخبار الإسرائيلية“، إن ”نسبة التصويت منخفضة في المجتمع العربي هذه المرة، وهي تمثل أحد المفاتيح المهمة التي قد تضمن نجاح حزب الليكود“.

ونشرت القناة العبرية 12 تقريرًا مساء الاثنين، أكدت فيه أن تجاوز ”تحالف الموحدة والتجمع“ لنسبة الحسم، وحصولها على 4 مقاعد برلمانية على أقل تقدير، من شأنه أن يخفض من تمثيل الأحزاب اليمينية، ويرجح كفة معسكر اليسار- وسط، ويقلل عدد أعضاء الكنيست الذين سيوصون الرئيس الإسرائيلي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

إسقاط نتنياهو

وكان أيمن عودة، رئيس قائمة تحالف ”الجبهة والعربية للتغيير“، قد دعا في وقت سابق ”الجماهير العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى المشاركة في التصويت بانتخابات الكنيست من أجل إسقاط نتنياهو ومخططاته“.

واعتبر عودة أن ”المسؤولية تقتضي أن يخرج جمهورنا لإسقاط بنيامين نتنياهو، وأن هناك حاجة لإسقاط نتنياهو، يجب أن يسقط نتنياهو من قمة الحكومة، بسبب مساعيه في إتمام ما يسمى صفقة القرن والفاشية التي وصل إليها نتنياهو وسيطرته على الدولة العميقة في إسرائيل مثل: المحكمة العليا، والجمعيات، والإعلام“.

واعتبر أيمن عودة أن ”إسقاط نتنياهو مسألة كرامة، ويجب أن يكون للعرب شرف القيام بهذه المهمة من باب أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع، وهذه هي المهمة الملحة: كيف نسقط تلك المخططات الخطيرة ضد أبناء شعبنا“.

يوم الحسم

وتوجه أكثر من 6 ملايين إسرائيلي، يوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست الحادي والعشرين، وذلك لاختيار الحزب الذي سيشكل الحكومة الإسرائيلية الـ35.

وتشتد المنافسة بين حزب ”الليكود“ برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يقود تيار اليمين، وحزب ”كاحول لافان“ برئاسة رئيس الأركان الأسبق بيني غانتس، الذي يصف نفسه بممثل الوسط، فيما يقول منافسوه إنه يمثل اليسار.

وتشير التوقعات إلى أن عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات سيصل إلى 4.7 مليون صوت، وعليه، فإن القوائم تحتاج إلى 153 ألف صوت لتجاوز نسبة الحسم ودخول الكنيست بـ4 مقاعد، حيث يحتاج كل مرشح إلى 39.2 ألف صوت ليفوز بعضوية الكنيست.