قتيلان خلال محاولة فض اعتصام بالعاصمة السودانية الخرطوم (فيديو وصور)

قالت لجنة طبية نقابية تابعة للمعارضة السودانية إن اثنين من المحتجين قتلا، الثلاثاء، خلال محاولة قوات أمنية فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم.

جاء ذلك في بيان نشرته ”لجنة أطباء السودان المركزية“ عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“، فيما لم يصدر أي تعقيب سوداني رسمي بهذا الخصوص حتى الساعة 6:00 ت.غ.

وقالت اللجنة، المنضوية في ”تجمع المهنيين السودانيين“، وهو الجهة الأبرز التي تقود الاحتجاجات: ”في وقت باكر من صباح اليوم غدرت الأجهزة الأمنية بالمعتصمين أمام قيادة الجيش مستخدمة الرصاص الحي وعدد من الأسلحة الخفيفة؛ ونتيجة لذلك ارتقى روح شهيدين“.

وأضافت أن المحتجين ”قتلا جراء طلق ناري بالصدر“، وأحدهما يدعى ”النذير عبد الباقي“ بينما الثاني مجهول الهوية.

الجيش يتصدى لمرتزقة النظام الحاكم

الخرطوم من امام القيادة العامة

مدن السودان تنتفض pic.twitter.com/TSJupCdhlP — يا زول يا طيب (@rubbH6f5Up2Oamw) April 9, 2019

وأشارت اللجنة إلى إصابة العديد من المعتصمين ومنسوبي الجيش (دون ذكر عدد)، وبعضهم حالته ”حرجة“.

وفي وقت سابق من فجر الثلاثاء، حاولت قوات أمنية فض اعتصام الآلاف أمام مقر الجيش السوداني بالخرطوم.

تسجيل فيديو من منظر جوي لإعتصام جماهير الشعب في #السودان أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بالعاصمة #الخرطوم

نهار اليوم الإثنين الموافق 8 فبراير 2019 pic.twitter.com/GmgIeIbr55 — حزب المؤتمر السوداني (@SCP_Sudan) April 8, 2019

وقال ”تجمع المهنيين السودانيين“ إن ”قوات من الجيش السوداني تصدت للقوات الأمنية التي هاجمت المعتصمين بالرصاص والمئات من قنابل الغاز المسيل للدموع“، دون أن تصدر أية تصريحات رسمية بهذا الخصوص حتى الساعة.

ويواصل آلاف المحتجين اعتصامهم لليوم الرابع أمام مقر قوات الجيش السوداني بالخرطوم، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وإسقاط النظام. بينما يؤكد الرئيس السوداني إن صندوق الانتخابات هو الحاسم في هذا الأمر.

ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، وبدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي البشير.

وسبق أن أقر البشير، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان، لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام ”في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان“، حسب قوله.‎