الجيش الليبي يكشف تفاصيل قصف مطار معيتيقة في طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن الضربة الجوية على مطار معيتيقة في طرابلس، استهدفت طائرة ميغ 23 ومروحية ”شينوك“ موجودتين في المطار.
وأكد المسماري أن الجيش الليبي لم يستهدف طائرات مدنية بل استهدفت الطائرتين المذكورتين، وهما متوقفتان في مطار معيتيقة.
وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي، أنه لم تبقَ إلا مسافة قصيرة ويصل الجيش إلى معسكر اليرموك، مؤكدًا أن القوات التي يترأسها المشير خليفة حفتر تنتشر حاليًا في عين زارة، التي تبعد نحو 9 كيلوميترات عن وسط طرابلس.
متحدث #الجيش_الوطني_الليبي يكشف علاقة المخابرات القطرية بالميليشيات في #ليبيا.. ويوجه رسالة قوية للمجتمع الأوروبي#إرم_نيوز #طرابلس #LIBYA pic.twitter.com/sU2faPNKmX
— إرم نيوز (@EremNews) April 8, 2019