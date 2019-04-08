الجيش الليبي يكشف تفاصيل قصف مطار معيتيقة في طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن الضربة الجوية على مطار معيتيقة في طرابلس، استهدفت طائرة ميغ 23 ومروحية ”شينوك“ موجودتين في المطار.

وأكد المسماري أن الجيش الليبي لم يستهدف طائرات مدنية بل استهدفت الطائرتين المذكورتين، وهما متوقفتان في مطار معيتيقة.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي، أنه لم تبقَ إلا مسافة قصيرة ويصل الجيش إلى معسكر اليرموك، مؤكدًا أن القوات التي يترأسها المشير خليفة حفتر تنتشر حاليًا في عين زارة، التي تبعد نحو 9 كيلوميترات عن وسط طرابلس.