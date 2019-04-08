وزارة الدفاع السودانية تردّ على دعوة المحتجين للحوار مع الجيش

اتهم الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع السوداني، النائب الأول للرئيس عمر البشير، جهات ”لم يسمها“ بأنها تحاول استغلال الأوضاع الراهنة في البلاد لإحداث شرخ في القوات المسلحة وفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية بالبلاد، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

وتأتي التصريحات ردّا على دعوة ”تحالف الحرية والتغيير“ المنظم للاحتجاجات في السودان اليوم الاثنين، إلى ”تواصل مباشر“ مع قيادة القوات المسلحة، من أجل ”تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة“.

وقال بن عوف في خطاب أمام قادة القوات المسلحة: ”إن القوات المسلحة هي صمام أمان هذا البلد ولن تفرط في أمنه ووحدته وقيادته.. وأن كل السودان بأبنائه ومقدراته أمانة في عنق القوات المسلحة، وأن التاريخ لن يغفر لقادتها إذا فرطوا في أمنه“.

وأكد أنه ”لن يتم السماح بذلك مهما كلف من عنت وضيق وتضحيات، وأبان أن القوات المسلحة تقّدر أسباب الاحتجاجات، وهي ليست ضد تطلعات وطموحات وأماني المواطنين، ولكنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى ولن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني“.