الجيش الإسرائيلي يعتقل شقيق عهد التميمي في الضفة الغربية

المصدر: ا ف ب

ذكرت عائلة التميمي في الضفة الغربية، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ليلة البارحة في قرية النبي صالح، محمد التميمي (15 عامًا)، شقيق الفتاة عهد التميمي.

وقال باسم التميمي، والد الفتى محمد ”قدم عناصر من جيش الاحتلال إلى منزلي ليلًا وقاموا باعتقال ابني محمد البالغ 15 من العمر رغم أن يده مكسورة، وقالوا بأنهم يريدون التحقيق معه“.

ونشرت عائلة التميمي مقطع فيديو يظهر عناصر من الجيش الإسرائيلي داخل المنزل وهم يقومون باعتقال محمد، الذي بدا منهمكًا بتحضير نفسه للاعتقال.

وشوهد في شريط الفيديو محمد يطلب من شقيقه إسلام (10 سنوات) بعد أن أيقن بأنه سيعتقل، بأن ينهي ”المهام“ على لعبة ال“بوب جي“ الإلكترونية.

ورغم وجود الجنود في المنزل، شوهدت الأم تبتسم في شريط الفيديو، وتقول ”إن محمد أراد من أخيه إنهاء اللعبة التي كان يلعبها معه قبل دخول الجيش الإسرائيلي إلى المنزل“.

ولعبة ”البوب جي“ الإلكترونية مشهورة وتتطلب من لاعبيها تنفيذ مهام وإنهائها للحصول على نقاط.

وظهرت في مقطع الفيديو شقيقته عهد، التي ذاع صيتها بعدما اعتقلها الجيش الإسرائيلي وحكم عليها بالسجن لثمانية أشهر إثر قيامها بصفع جندي إسرائيلي أمام منزلها في النبي صالح.

واوضح الوالد باسم التميمي، أن الجيش اعتقل مع محمد ابن عمه مؤيد.

وظهر الفتى محمد في شريط فيديو قبل حوالي أربع سنوات، وهو يتعرض للاعتقال من قبل جندي إسرائيلي، إلا أن أسرته نجحت في إطلاق سراحه من أيدي الجنود.