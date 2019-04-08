قناة عبرية: حماس طلبت من مصر إلزام إسرائيل بوقف تحليق الطائرات المسيرة

كشفت القناة العبرية السابعة، اليوم الإثنين، أن حركة حماس قدمت للوسيط المصري قائمة من المطالب أبرزها وقف تحليق الطائرات الإسرائيلية المسيرة ”بدون طيار“ في أجواء قطاع غزة.

وقالت القناة، إن ذلك المطلب من حماس جاء بسبب قيام الطائرات المسيرة ”الدرونز“، التي يلقبها أهالي غزة باسم ”الزنانة“، بمراقبة منازل ومقار قادة حماس والفصائل الفلسطينية وكذلك المواقع العسكرية ونقاط التدريب والرباط على الحدود.

ونقلت القناة العبرية، عن مصادر غير محددة الهوية، قولها إن حماس طلبت من الوفد المصري أن ينتزع من إسرائيل التزامًا بعدم تشغيل الطائرات الصغيرة في المجال الجوي لقطاع غزة.

وأشارت إلى أن تلك الطائرات أصبحت وسيلة مهمة لجمع المعلومات الاستخباراتية، بعد إحباط أنشطة إسرائيل في تجنيد الموارد البشرية بغزة واعتقال المتخابرين.

وذكرت القناة السابعة، أن ”مصر تعمل حاليًا من أجل التوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس ينهي كلًا من الهجمات الصاروخية وإطلاق البالونات المتفجرة والحارقة، فضلًا عن أعمال الشغب العنيفة التي تُعقد أسبوعيًا على طول الحدود بين غزة وإسرائيل“.