قناة عبرية: تسوية جديدة بين الأسرى الفلسطينيين والاحتلال قد توقف الإضراب

نقلت قناة ”مكان“ العبرية، التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن مصدر فلسطيني وصفته بالمطلع على مفاوضات الأسرى الأمنيين مع الاحتلال، أنه ”تم الاتفاق مبدئيًا على تسوية في ملف حجب الاتصال للهواتف النقالة في الزنازين“.

وأوضحت القناة أنه تم الاتفاق على إدخال هواتف ثابتة عامة إلى أقسام حركة حماس في السجون، مقابل تسليم هؤلاء هواتفهم المتحركة.

ووفقًا للقناة العبرية، تقضي هذه التسوية التي تتم بلورتها حاليًا، بأن يتفاوض الجانبان حول مسألة زيارات العائلات والعقوبات التي فرضت على السجناء بعد الانتخابات.

ونقلت القناة عن مصادر في وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، قولها: إن ”موقف الوزير غلعاد أردن ثابت وينص على أن حجب الاتصال للهواتف النقالة ضروري“.

من جهته، قال ”نادي الأسير الفلسطيني“ في منشور عبر ”فيسبوك“: إن ”الحوار مستمر بين الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال، والساعات القادمة ستكون حاسمة حيال قرار الإضراب“.

وأضاف: ”هناك جهود كبيرة تبذل من أجل حسم القضايا المركزية، وأن الحوار يتجه نحو الإيجاب“، لافتًا إلى أنه وخلال الساعات القادمة ”سيُحسم قرار تنفيذ الإضراب عن الطعام من عدمه، إذ سيتم الإعلان الساعة الخامسة من مساء اليوم عن القرار النهائي للهيئات التنظيمية“.

وكان الأسرى قد أعلنوا استعدادهم للشروع بإضراب عن الطعام، لاستعادة إنجازاتهم وحقوقهم التي سلبتها إدارة معتقلات الاحتلال، والحفاظ على ما تبقى منها، وكذلك رفضًا لإجراءات حكومة الاحتلال التنكيلية والتي بدأت بتنفيذها بحق الأسرى منذ شهر آب/ أغسطس العام الماضي، تحديدًا بعد التوصيات التي أعلنها ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان، والتي أدت إلى تصاعد حدة المواجهة بين الأسرى والإدارة، ووصلت ذروتها بعد عمليتي القمع الأشد في معتقلي ”عوفر، والنقب“ والتي أصيب فيها العشرات من الأسرى.

يُشار إلى أن الأسرى أعلنوا أن الدفعة الأولى التي ستشارك في الإضراب تتمثل بانضمام الهيئات القيادية للتنظيمات، وستكون الدفعات اللاحقة مرهونة بموقف إدارة المعتقلات.