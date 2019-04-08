المرصد السوري: مدرعات تابعة لحلف الناتو تدخل قاعدة كوباني العسكرية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن مدرعتين اثنتين تابعتين لحلف شمال الأطلسي (الناتو) شوهدتا في قاعدة كوباني العسكرية شرق منطقة الفرات.

وأوضح المرصد أن مصادر موثوقة أبلغته أن المدرعتين تابعتين لقوات حلف الناتو، ودخلتا الأراضي السورية، مساء الأحد عبر معبر ”سيمالكا“ على نهر دجلة الفاصل بين إقليم كردستان العراق، ومناطق شرق الفرات الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أمريكيًّا.

وفي حال صِحة هذه التقارير، فإن هذه هي المرة الأولى التي تشاهد فيها آليات عسكرية تابعة للناتو داخل الأراضي السورية.

ويرجح خبراء أن تكون هذه المعلومة غير دقيقة، ذلك أن تركيا عضو في حلف ”الناتو“، وهي تعارض بشدة تجربة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، مشيرين إلى أن تركيا لا تستطيع التواجد في منطقة خاضعة لسيطرة مَن تعتبرهم أعداءً لها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال قبيل توجهه إلى موسكو، الاثنين، إنه يعتزم مناقشة عملية عسكرية تركية محتملة في شرق الفرات.

ونقل عن أردوغان قوله، ”استعداداتنا على الحدود اكتملت، كل شيء جاهز للعملية، يمكن أن نبدأها في أي لحظة، سأناقش هذه المسألة ضمن أمور أخرى بشكل مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارتي لروسيا“.

ودأبت تركيا على إصدار تهديدات على لسان كبار مسؤوليها بشن حملة ضد قوات ”سوريا الديمقراطية“ و“وحدات حماية الشعب“ الكردية التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب ”العمال“ الكردستاني الذي يحارب الجيش التركي منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، لانتزاع حقوق أكراد تركيا.

وكان المرصد أشار في وقت سابق الاثنين، إلى أن المساعدات العسكرية التي يقدمها التحالف الدولي لقوات ”سوريا الديمقراطية“ متواصلة.

ورصد المرصد دخول نحو 100 شاحنة منتصف ليلة الاثنين عبر معبر ”سيمالكا“ تحمل على متنها مساعدات لوجستية وأخرى عسكرية وآليات وعربات، وتوزعت على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، شرق نهر الفرات.