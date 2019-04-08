القضاء العراقي يطالب أربيل بالقبض على محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب

طالبت محكمة استئناف نينوى العراقية، محكمة استئناف أربيل عاصمة إقليم شمال العراق، بتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب.

جاء ذلك، في وثيقة أصدرتها محكمة استئناف نينوى الإثنين.

وتأتي هذه الوثيقة بعد صدور مذكرتين للقبض على العاكوب، الأولى في 26 مارس/ آذار الماضي، والأخرى في 2 أبريل/ نيسان الحالي، بسبب ”ملفات فساد، وهدر المال العام، واستغلال المنصب الوظيفي“.

وأشارت المذكرة إلى أن عنوان العاكوب الحالي يقع في مدينة أربيل.

وعلى صعيد متصل، كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، أن عبدالكريم الجبوري معاون محافظ نينوى المقال، سلم نفسه لجهاز الأمن الوطني التابع إلى رئاسة الوزراء.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ”الجبوري سلّم نفسه إلى مكتب الأمن الوطني بالمحافظة للمثول أمام القضاء“.

يذكر أن محكمة استئناف نينوى، أصدرت نهاية مارس/ آذار الماضي، مذكرات اعتقال لعدد من المسؤولين في ديوان المحافظة، من بينهم معاون المحافظ للشؤون الإدارية عبدالكريم الجبوري، ومديرة قسم العقود واجدة الطائي.

وصوت مجلس النواب، في 24 مارس/ آذار الماضي، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وفي 21 مارس/ آذار الجاري، غرقت عبارة كانت تحمل على متنها قرابة 200 شخص بنهر دجلة، في الجزيرة السياحية، ما أسفر عن مصرع 103 أشخاص، وفق آخر حصيلة، بينما لا يزال عشرات في عداد المفقودين.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان)، إن 56 شخصًا ما زالوا مفقودين جرّاء الحادثة، بينما تم إنقاذ 33 شخصًا فقط من أصل قرابة 200.