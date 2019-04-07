مجلس الدفاع والأمن بالسودان‎: يجب الاستماع لمطالب المحتجين

قال مجلس الدفاع والأمن الوطني في السودان، اليوم الأحد، إن المحتجين يمثلون شريحة من المجتمع يجب الاستماع إليها.

جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس برئاسة عمر البشير، وفق وكالة الأنباء السودانية.

والأحد واصل آلاف السودانيين، لليوم الثاني على التوالي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

وذكر شهود عيان، أن أعداد المعتصمين في تزايد رغم الطوق الأمني والإغلاق لمداخل مكان الاعتصام وسط العاصمة، مؤكدين أن قوات الجيش السوداني تحيط بالمعتصمين لحمايتهم.

وتشهد بعض شوارع العاصمة ازدحامًا مروريًا بسبب إغلاق بعض الشوارع، كما أغلقت الكثير من المحلات التجارية في الأسواق وسط الخرطوم.

ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، وبدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي البشير، وأسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، حسب آخر إحصائية حكومية (لا تشمل قتلى السبت)، فيما تقول ”منظمة العفو الدولية“، إن حصيلة الضحايا بلغت 52 قتيلًا.

وأعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم في بيان، سقوط 5 قتلى في احتجاجات السبت بالخرطوم، من بينها إصابات بالرصاص.

فيما أعلنت الشرطة السودانية، مساء السبت، تسجيل حالة وفاة بين المحتجين في مدينة أم درمان غربي العاصمة، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء السودانية.

وسبق أن أقر البشير، عبر تصريحات متفرقة بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعاني منها السودان، لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام؛ ”في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان“، حسب قوله.