مقتل 3 مدنيين في هجمات للنظام السوري على إدلب

قتل 3 مدنيين وأصيب 16 آخرون بجروح، في هجوم لقوات النظام السوري على المناطق المأهولة بالمدنيين في مناطق خفض التوتر في محافظة إدلب شمالي غربي البلاد.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلًا عن مصادر محلية، أن قوات النظام والمجموعات الإرهابية المدعومة إيرانيًا، هاجمت بالصواريخ بلدات معرة النعمان وسراقب وكفرنبل في إدلب، بالإضافة إلى قريتي معرة حرمة وتلمنس.

وأضافت المصادر أن قوات النظام وداعميها هاجمت أيضا بلدة كفر زيتا التابعة لمحافظة حماة، وبلدات الحويز والحويجة والشريعة وقلعة المضيق في سهل الغاب.

وبحسب معلومات أفادت بها مصادر في فرق الدفاع المدني بإدلب (الخوذ البيضاء)، فقد قتل 3 مدنيين وأصيب 16 آخرون بجروح في القصف الذي استهدف بلدة سراقب.

وأعربت المصادر ذاتها عن تخوفها من ازدياد عدد قتلى الهجوم، مبينة مواصلة أعمال البحث والإنقاذ في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الهجمات التي نفذها النظام وداعموه من المجموعات الإرهابية وروسيا، على مناطق خفض التوتر في إدلب، أدت إلى مقتل 135 مدنيًا في مارس/آذار الماضي.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي مناطق ”خفض تصعيد“ بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/ أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكزخية.