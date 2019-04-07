سودانيون يواصلون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش مطالبين بتنحي البشير (فيديو)

دعا تجمع المهندسين السودانيين إلى ”الزحف جحافل نحو القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة من كل أحياء وحارات العاصمة القومية بمدنها الثلاث“، من أجل مواصلة الاعتصام الذي انطلق منذ يوم أمس السبت.

وقال التجمع في بيان على حسابه بـ ”تويتر“ إن اعتصامهم ”تماسك إلى صباح اليوم ممهورًا بدماء شهدائنا حتى إسقاط النظام“.

إن واجبنا الآن أن نزحف جحافل نحو القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة من كل أحياء وفرقان وحارات العاصمة القومية بمدنها الثلاث، ومن كل مدن وقرى المناطق المتاخمة للعاصمة، وذلك من أجل مواصلة اعتصامنا الذي تماسك إلى صباح اليوم ممهوراً بدماء شهدائنا حتى إسقاط النظام .. — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) April 7, 2019

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في الاعتصام قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عدد آخر إصابات بعضهم خطيرة.

وواصل المعتصمون، اليوم الأحد، التوافد نحو القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة.

استمرار توافد الثوار نحو القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة.#اضراب_السودان_العام#موكب7ابريل#مدن_السودان_تننفض تم النشر بواسطة ‏تجمع المهنيين السودانيين‏ في الأحد، ٧ أبريل ٢٠١٩

وأظهرت مقاطع فيديو حشودًا كبيرة من السودانيين مشاركين في الاعتصام، وسط تواجد أمني من قبل القوات السوادنية.

حشود الثوار حزمت أمرها ولن تتراجع؛ الاعتصام وتواصل التظاهر حتى إسقاط النظام وتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير. لا سبيل للإلتفاف على مطالبنا العادلة والمشروعة. #اضراب_السودان_العام#موكب7ابريل#مدن_السودان_تننفض تم النشر بواسطة ‏تجمع المهنيين السودانيين‏ في الأحد، ٧ أبريل ٢٠١٩

وظهرت مطالب للمعتصمين تتمثل في أنهم سيواصلون الاعتصام حتى ”إسقاط النظام“، وفق ما قالوا، و“تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية“.