جيش الاحتلال يقتحم مدرسة بالخليل‎ ويعتدي على طلبتها

أصيب عشرات الطلبة والمعلمين الفلسطينيين بالاختناق، صباح الأحد، نتيجة إلقاء الجيش الإسرائيلي وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع على مدرسة في المنطقة الجنوبية بالخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا قنابل الغاز على ساحات مدرسة الخليل الأساسية خلال الطابور الصباحي، ما أدى لإصابة العشرات من الطلبة والمعلمين بحالات اختناق.

وذكر الشهود أن عددًا من المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، نتيجة إصابتهم بحالات اختناق شديدة.

ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات الاسرائيلية أو الفلسطينية حول الواقعة.

وتتعرض مدارس بالضفة الغربية لانتهاكات واعتداءات من قبل الجيش الإسرائيلي، كاقتحام المدارس واعتقال طلبة من داخلها، وإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع باتجاهها، وإلحاق أضرار وإصابات.