تقرير: تصنيف الحرس الثوري منظمة ”إرهابية“ يتيح لإسرائيل مهاجمة العراق

قال موقع ”ديبكا“ العسكري الإسرائيلي، إن القرار المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقضي بتصنيف ”الحرس الثوري“ الإيراني، منظمة ”إرهابية“، سيتيح لإسرائيل توسيع غاراتها الجوية ضد أهداف إيرانية في سوريا، لتشمل أيضًا غرب العراق.

وكشف الموقع نقلاً عن مصادر عسكرية واستخباراتية، عن أن ”القوات الأمريكية في سوريا والعراق، وضعت مؤخرًا في حالة تأهب تحسبًا لأي ردة فعل إيرانية على قرار ترامب“، في الوقت الذي توقع فيه أن ”تقوم طهران بتصنيف الجيش الأمريكي منظمة إرهابية وأن تطلب من حلفائها في سوريا والعراق وفنزويلا وحزب الله، دعم هذه الخطوة“.

وجاء في تقرير نشر الموقع الإسرائيلي السبت، أنه ”من المتوقع أن يتيح قرار ترامب لإسرائيل توسيع هجماتها الجوية ضد القوات الإيرانية في سوريا، لتشمل غرب العراق حيث تتمركز المليشيات الشيعية الحليفة التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري“.

وأضاف أنه ”قد يؤدي قرار ترامب إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين المليشيات الحليفة لإيران في مختلف مناطق الشرق الأوسط والقوات الأمريكية، وهو ما دفع تلك القوات لإعلان حالة التأهب يوم الجمعة.“، متسائلاً ”عما إذا كان القرار يعطي تفويضًا مباشرًا للقوات الأمريكية لمهاجمة الحرس الثوري، أم أنه سيفتح الباب مستقبلاً لشن هجمات على الحرس.“

وأنهى ”ديبكا“ تقريره بالقول، إن “ السيناريو الأكثر واقعية هو أن خطوة واشنطن ستؤثر بشكل كبير على القوة الاقتصادية للحرس الثوري، الذي لا يسيطر على القطاع العسكري بما فيه الصواريخ البالستية والبرامج النووية فحسب، بل على القطاع الاقتصادي لإيران“.