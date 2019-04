ترامب: اتخذت قراري بشأن الجولان بعد درس سريع في التاريخ

View this post on Instagram

قال الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب، إنه اتخذ القرار المثير للجدال بالاعتراف بضم #إسرائيل لمرتفعات #الجولان عام 1981 بعد تلقيه درسا سريعا في التاريخ خلال حوار بشأن موضوع مختلف. وقال #ترامب أمام تجمع الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيجاس إنه اتخذ هذا القرار السريع خلال نقاش مع كبار مستشاريه بشأن السلام في الشرق الأوسط ومن بينهم ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل وصهره جاريد كوشنر. وأضاف ترامب وسط ضحك من الحاضرين بلاس فيجاس "قلت أيها الزملاء اسدوا لي معروفا. حدثوني قليلا عن التاريخ بشكل سريع. تعرفون لدي أمور كثيرة أعمل بشأنها: الصين وكوريا الشمالية".