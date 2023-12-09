البرلمان العربي: الفيتو الأمريكي "إعدام للفلسطينيين"

وصف البرلمان العربي، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "فيتو" في مجلس الأمن لإفشال مشروع قانون لوقف الحرب في غزة، بأنه يُعد بمنزلة الحكم بـ"الإعدام على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وفي بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، قال البرلمان العربي، إن "الفيتو الأمريكي يعد تواطؤًا ومشاركة في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين، وفشلاً ذريعًا ومخزيًا لمجلس الأمن الدولي".