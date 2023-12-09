البرلمان العربي: الفيتو الأمريكي "إعدام للفلسطينيين"
وصف البرلمان العربي، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "فيتو" في مجلس الأمن لإفشال مشروع قانون لوقف الحرب في غزة، بأنه يُعد بمنزلة الحكم بـ"الإعدام على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وفي بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، قال البرلمان العربي، إن "الفيتو الأمريكي يعد تواطؤًا ومشاركة في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين، وفشلاً ذريعًا ومخزيًا لمجلس الأمن الدولي".
وحذّر البرلمان العربي من أن "قرار الولايات المتحدة يعطي إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار عدوانها الغاشم على المدنيين الفلسطينيين"، داعيا مجلس الأمن إلى "العودة والاضطلاع بمسؤولياته مرة أخرى".
وأضاف البيان أن ذلك "يعد امتدادًا لازدواجية المعايير الدولية التي يمارسها مجلس الأمن، وسابقة خطيرة ستؤثر على مصداقية الأمم المتحدة"، محذرًا من أن فشل وقف إطلاق النار سيؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدّ مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، ويدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، في ظلّ وضع إنساني مروّع.