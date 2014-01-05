18 سنة تمرّ على اغتيال يحيى عيّاش

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

المطلوب الأول لإسرائيل، والملقّب بالمهندس، تركّز نشاطه في مجال تركيب العبوات الناسفة، لينفذ العشرات من العمليات ضد أهداف إسرائيلية.