حماس: ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مكتب إسماعيل هنية (فيديو)

قالت إذاعة حماس، مساء اليوم الإثنين، إن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مكتب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة.

بدورها، أكدت مصادر فلسطينية أن طائرات إسرائيلية قصفت بعدة صواريخ مكتبًا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في حي النصر غرب مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن المكتب كان مخليًا تمامًا منذ ساعات، تحسبًا للتصعيد على قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من غزة صوب مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، استهداف أهداف تابعة لحركة حماس في عدد من مناطق قطاع غزة. حيث قصفت مواقع عسكرية لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، شمال قطاع غزة، كما قصفت أراضي فارقة جنوب ووسط القطاع.

واستهدف القصف الإسرائيلي مقرًا أمنيًا تابعًا لجهاز الأمن الداخلي غرب مدينة غزة، كما دمر القصف الإسرائيلي مقرًا لشركة تأمين وسط مدينة غزة.