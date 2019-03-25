رايتس ووتش: ترامب ينتهك القانون الدولي بانكاره احتلال إسرائيل للجولان

قالت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الحقوقية، الاثنين، إنّ إنكار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية يعد ”انتهاكًا للقوانين الدولية“.

وأضافت المنظمة (مقرها نيويورك)، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن قرار ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان ”يُظهر عدم احترامها للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان“.

ونقل البيان عن إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ”هيومن رايتس ووتش“، إنّ ترامب ”يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل“.

وحذرت المنظمة، من أن قرار ترامب ”يشجع دولًا أخرى محتلة على تصعيد ضمّ الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد“.

وفي وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مرسوم رئاسي يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.