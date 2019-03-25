الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة 

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع f16، قصفت بعدة صواريخ موقع البحرية التابع لحركة حماس شمال قطاع غزة، وموقع عسقلان غرب مدينة بيت لاهيا.

وأفادت المصادر، عن سماع دوي انفجارات ضخمة وقعت غرب مدينة غزة، بعد قصف الطيران الحربي لمواقع عسكرية تابعة لحركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي :“في هذا الوقت بدأ جيش الاحتلال بمهاجمة أهداف لمنظمة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة“.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، رفع حالة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ، تحسبا لوقوع إصابات في صفوف المواطنين، داعية إياهم أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غلاف قطاع غزة والحدود المحاذية له، منطقة عسكرية مغلقة، وأغلق المداخل والمخارج منه وإليه، بعد أن عزز قواته بكتائب إضافية من وحدة ”جولاني“.

وذكرت القناة 13 العبرية: أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن العديد من المناطق المجاورة لقطاع غزة كمنطقة عسكرية مغلقة، بما في ذلك شاطئ زيكيم والمناطق المتاخمة ”لنحال عوز“ و“ نتيف هاتسرا“، شمال وشرق القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانليس: ”ما حدث هو حادث خطير ، ضربة مباشرة على مبنى، أطلقت حماس صاروخا ذاتيا من موقعها في منطقة رفح“، مضيفا :“ نرى حماس مسؤولة عن كل ما يحدث في قطاع غزة ومن هناك“.