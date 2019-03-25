إسرائيل تنشر منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منظومة القبة الحديدية، المضادة للصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، في عدد من المواقع في إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: ”نشر الجيش الإسرائيلي بطاريات قبة حديدية، إضافية، في جميع أنحاء البلاد“.

ولم تحدد الإذاعة المواقع التي تم فيها نشر هذه البطاريات، كما لم يصدر إعلان من الجيش عنها.

وسبق للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن أعلن استدعاء لواءين عسكرييْن، بعد تقييم أمني لإطلاق فلسطينيين صاروخًا من قطاع غزة على وسط إسرائيل.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، الإثنين: ”تم تنبيه أعضاء بعض وحدات الاحتياط إلى إمكانية استدعائهم للخدمة غير المجدولة، لم يصدر الجيش الأوامر الرسمية المعتادة لاستدعاء فوري، لكنه ينوه لهم بالاستعداد للانخراط في حالة حدوث تصعيد كبير – وهي المرة الأولى منذ سنوات التي يقوم فيها الجيش بذلك“.

وأضاف: ”تم إرسال التنبيه إلى جنود الاحتياط الذين يخدمون مع الجيش النظامي- والذي قد يشير، بناءً على السوابق، إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد للقيام بعملية توغل برية في غزة“.

وفي تصريح مكتوب لاحقًا، قال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: ”بالنظر إلى تقييم الوضع، وكجزء من تدابير التأهب، قررت شعبة غزة (في الجيش الإسرائيلي)، إغلاق طرقات ومناطق مجاورة للسياج الأمني“، في إشارة إلى حدود غزة.