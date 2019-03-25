حماس تنفي وإسرائيل تؤكد .. من أطلق الصاروخ على تل أبيب؟

نفت حركة حماس، يوم الإثنين، مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ، الذي انطلق من قطاع غزة صوب مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وأسفر عن إصابة أشخاص، ودمار كبير لحق بأحد المنازل.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن مصدر في حماس إن ”الحركة نفت مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ أصاب منزلًا شمال تل أبيب“.

ولم يصدر أي بيان رسمي من حركة حماس، أو جناحها العسكري حول الصاروخ، حيث سارعت الحركة بنفي مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين اللذين سقطا في تل أبيب قبل 10 أيام، فيما لم تعلن أي موقف رسمي في عملية إطلاق الصاروخ هذه المرة.

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، قد اتهم حماس بالوقوف وراء إطلاق الصاروخ على منطقة هشارون شمال مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل، فجر اليوم.

وذكر موقع 0404 العبري، نقلًا عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن الجيش، لديه ما يؤكد أن حماس وجناحها العسكري، هي التي أطلقت الصاروخ من غزة، وأن إطلاق الصاروخ لم يكن نتيجة الصدفة أو نتيجة خطأ بشري.

وقال المسؤول العسكري، إن ”الجيش لديه دليلًا واضحًا على أن الصواريخ أطلقتها حماس، وإن حماس نفذت عددًا من حالات إطلاق الصواريخ سابقًا، وهي من أصدرت أوامر بإطلاقها“.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، حالة الاستنفار في صفوف جنوده على حدود قطاع غزة، فيما تم استدعاء لواءين من جنود الاحتياط، في انتظار انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر، وما سيتخذه من قرارات للرد على حادثة إطلاق الصاروخ.

وتشير المعلومات التي كشفتها وسائل إعلام إسرائيلية، عن مدى الصاروخ الذي انطلق من غزة وقدرته التدميرية، إلى أن الصاروخ متطور جدًا، كما أن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لم تتمكن من التصدي له، ما يزيد من فرضية وقوف حماس وراء إطلاق الصاروخ.