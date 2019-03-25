ملك الأردن يلغي زيارة إلى رومانيا نصرة للقدس

أعلن الديوان الملكي الأردني، الاثنين، عن أن عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني قرر إلغاء زيارة مجدولة إلى رومانيا بعد تصريحات رئيسة وزرائها، فيوريكا دانسيلا، بشأن نقل سفارتها إلى القدس.

وقال الديوان، في بيان صدر عنه، إن ”الملك عبد الله الثاني قرر إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين، وذلك نصرة للقدس في أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا، الأحد، عن عزمها نقل سفارة بلادها إلى القدس“.

ووفق البيان، فقد كانت أجندة الزيارة الملكية إلى رومانيا، التي تتولى حاليًّا رئاسة الاتحاد الأوروبي، تشتمل على لقاءات ثنائية للملك عبد الله مع الرئيس الروماني، ومسؤولين في البرلمان، بالإضافة إلى مشاركة ملك الأردن في جولة من اجتماعات العقبة التي كان من المفترض أن تستضيفها رومانيا بالشراكة مع الأردن.

كما كان من المقرر أن توقع الحكومتان الأردنية والرومانية، على هامش الزيارة الملكية، اتفاقية ومذكرتي تفاهم وبرنامج عمل في عدد من المجالات، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى للأعمال يجمع ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت دنسيلا، خلال مؤتمر لمنظمة ”آيباك“ بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أنها ستنقل سفارة بلادها إلى مدينة القدس، إلا أن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أعلن رفضه قرار دنسيلا بنقل سفارة بوخاريست من تل أبيب إلى مدينة القدس.

وقال الرئيس الروماني، في بيان نقلته صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، ”أثبتت رئيسة الوزراء في البلاد جهلها بشأن السياسة الخارجية فيما يخص قضية القدس“، مشيرًا إلى أنه ”لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار دون موافقته، بحسب الدستور في رومانيا“، مبينًا أنه لم يتسلم قرارًا بهذا الخصوص.