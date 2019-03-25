عقب إطلاق صاروخ من غزة.. إسرائيل تغلق معبري ”كرم أبو سالم“ و“إيرز“ وتمنع دخول البضائع

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إغلاق معبري ”كرم أبو سالم التجاري“ جنوب قطاع غزة، ومعبر بيت حانون ”إيرز“، عقب سقوط صاروخ أطلق من القطاع وسقط وسط إسرائيل.

وذكر موقع ”والا“ الإسرائيلي، أن سلطات الاحتلال قررت إغلاق معبري ”كرم أبو سالم“ و“إيرز“ أمام حركة الأفراد ودخول البضائع، تحسبًا لوقوع تصعيد في الساعات المقبلة.

في المقابل، قالت مصادر محلية فلسطينية، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في غزة، أخلت مواقعها العسكرية والأمنية تحسبًا لرد إسرائيلي، على إطلاق الصاروخ.

في الأثناء، أصيب 7 إسرائيليين عقب سقوط الصاروخ، في حين أصيب منزل سكني بشكل مباشر.

من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه، إنه ”في أعقاب تقرير عن إنذار بمنطقة الشارون، تم التعرف على صاروخ واحد من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية أصاب منزلاً بشكل مباشر وأدى لإصابة 7 وصفت جراحهم بالمتوسطة والطفيفة“ .

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت مبكر عن دوي صافرات الإنذار في منطقة كفار سابا المحاذية لمدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

في ذات الإطار، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال عشرات الأطنان من السلع والبضائع إلى قطاع غزة، بعد أن أغلقت معبري ”كرم أبو سالم التجاري“، وبيت حانون ”إيرز“، عقب سقوط صاروخ، أطلق من قطاع غزة على منزل وسط إسرائيل.

وقال عضو اللجنة التجارية الفلسطينية، محمد أبو الخير:“ إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت عشرات الأطنان من السلع المتنوعة والتي كانت من المقرر أن تصل أصحابها في القطاع، إلا أن إسرائيل منعت تسليمها وقامت بحجزها في الجانب الإسرائيلي من المعبر“.

وأضاف أبو الخير في حديث لـ ”إرم نيوز“ : ”المنع الإسرائيلي سيتلف العديد من السلع وخاصة اللحوم والخضروات والفواكه والتي يكون تصريفها بشكل يومي، ولا يمكن تأخير دخولها، مما سيتسبب بخسارات فادحة للتجار في حال لم يتراجع الاحتلال عن قراره ”.

وتابع أبو الخير :“ أنه لا مدة زمنية محددة للحجز الإسرائيلي على السلع والبضائع ولكن تم إبلاغنا بإغلاق معبر ”كرم أبو سالم التجاري“ بشكل كامل حتى إشعار آخر ”، معربًا عن أمله بالسماح بإدخال البضائع قبل أن يصيبها التلف.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إغلاق معبري ”كرم أبو سالم التجاري“ جنوب قطاع غزة، ومعبر بيت حانون ”إيرز“، عقب سقوط صاروخ أطلق من القطاع وسقط وسط إسرائيل.

وذكر موقع ”والا“ الإسرائيلي، أن سلطات الاحتلال قررت إغلاق معبري ”كرم أبو سالم“ و“إيرز ”أمام حركة الأفراد ودخول البضائع، تحسبًا لوقوع تصعيد في الساعات المقبلة.