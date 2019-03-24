أسرى فلسطينيون يطعنون جنديين إسرائيليين في سجن النقب

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جنديين أصيبا بجروح، مساء الأحد، عقب طعنهما من قبل الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب الصحراوي.

ووفقًا لموقع والا العبري، فإن أسرى فلسطينيين قاموا بطعن سجانين إسرائيليين، أحدهما أصيب بجراح خطيرة، داخل قسم 3 في سجن النقب الصحراوي.

وأكد موقع مفزاك لايف العبري تعرض جنديين من حراس السجن للطعن من قبل أسرى حركة حماس في السجن، وهما حاليًا يتلقيان علاجًا طبيًا أوليًا.

وقالت مصادر عبرية، إن طائرة مروحية وصلت إلى سجن النقب لإخلاء المصابين، وسط حالة من التوتر الكبير داخل السجن.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات القمع الإسرائيلية والوحدات الخاصة، وصلت إلى السجن في محاولة لقمع الأسرى واقتحام الغرف.

وتشهد السجون الإسرائيلية توترًا كبيرًا، بعد إصرار إدارة مصلحة السجون، على زرع أجهزة تشويش داخل المعتقلات بهدف التضييق على الأسرى الفلسطينيين.