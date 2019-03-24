إصابة 3 فلسطينيين خلال قصف إسرائيلي على موقع لـ“حماس“ في غزة

قصف الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، نقطة عسكرية للضبط الميداني التابع لحركة حماس، ردًا على إلقاء عبوات محلية الصنع في المناطق الحدودية لقطاع غزة.

وقال موقع ”0404“ الإسرائيلي، إن“طائرات سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شمال قطاع غزة“.

وبحسب مصادر فلسطينية، أُصيب 3 مواطنين فلسطينيين خلال عملية القصف، أحدهم حالته خطرة، حيث كان يتواجد العشرات من الشبان الفلسطينيين في مظاهرة ليلية في مناطق متفرقة من حدود قطاع غزة.

وازدادت وتيرة التصعيد على حدود قطاع غزة، بعد أن أعلنت مجموعات شبابية مدعومة من حماس، زيادة فعالياتها ومظاهراتها الليلية على حدود القطاع، واستمرارها لساعات طويلة.

ويقول مراقبون إن ”حماس تحاول ممارسة ضغوط ميدانية على إسرائيل من أجل موافقة الأخيرة على تفاهمات التهدئة المبرمة بين حماس وإسرائيل، فيما من المتوقع أن يجري الوفد الأمني المصري زيارة إلى قطاع غزة، يوم غدٍ الإثنين، لمنع اندلاع فتيل تصعيد ميداني“.