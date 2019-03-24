بغداد: شيخ الأزهر يرغب في زيارة النجف الأشرف

أعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب اليوم الأحد، عن رغبته في زيارة مدينة النجف الأشرف في العراق، حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي.

ويعد الأزهر أحد أبرز رموز المذهب السُني، في حين يوجد في النجف مقر المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، إضافة إلى مراقد أئمة ومرجعيات شيعية.

وخلال لقاء جمع الطيب وعبد المهدي في القاهرة، أشاد الأخير بـ“بروح الاعتدال والوسطية لعلماء الدين الأفاضل من مختلف الطوائف“.

وأضاف، أن ”العراق يسير على الطريق الصحيح، رغم كل الصعوبات التي تواجهه، واستطاع بوحدة شعبه دحر عصابة داعش الإرهابية، وكان للمرجعية الدينية الدور الكبير في الوحدة الوطنية وحفظ السلم الأهلي“، وفقًا للبيان.

وتابع أن ”الحكومة العراقية تعمل على تعزيز الوحدة بين أبناء الشعب العراقي، وإقامة علاقات مع جميع الدول العربية ودول الجوار، ومحاربة الفقر والجهل والتخلف، وتحقيق النهوض الاقتصادي والإعمار الذي يتطلع إليه جميع العراقيين“.

وذكر البيان العراقي، أن شيخ الأزهر أعرب عن ”رغبته في زيارة العراق ومدينة النجف الأشرف، وعن سروره للتطور الذي يشهده العراق، ووحدة شعبه وانتصاره على الإرهاب“.

وتابع الطيب، أن ”الروابط القوية تستدعي توحيد دولنا وشعوبنا وتجاوز كل الخلافات، وإحراز تقدم لصالح الشعوب المسلمة والبشرية جمعاء“.

ووصل عبد المهدي إلى القاهرة السبت، في زيارة رسمية تستغرق يومين.