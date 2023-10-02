حريق ضخم في مديرية الأمن بمحافظة الاسماعيلية المصرية

نشب حريق ضخم في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر، أتى على معظم البناء، وفقاً لوسائل إعلام مصرية. وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى المديرية وقد اشتعلت فيه النيران.

وقال موقع "اليوم السابع" المصري إن قوات الحماية المدنية تحركت سريعاً للسيطرة على النيران.

وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاولة تطويق النيران. كما تقرر الاستعانة بسيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة في الإسماعيلية.