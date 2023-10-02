حريق ضخم في مديرية الأمن بمحافظة الاسماعيلية المصرية
نشب حريق ضخم في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر، أتى على معظم البناء، وفقاً لوسائل إعلام مصرية. وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى المديرية وقد اشتعلت فيه النيران.
وقال موقع "اليوم السابع" المصري إن قوات الحماية المدنية تحركت سريعاً للسيطرة على النيران.
وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاولة تطويق النيران. كما تقرر الاستعانة بسيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة في الإسماعيلية.
وذكرت وسائل الإعلام مصرية أنه تم إعلان حالة الطوارئ بكافة مستشفيات الإسماعيلية لعلاج أي مصابين فورا.
وأضافت بأن وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، تابع مع القيادات الأمنية في الإسماعيلية جهود عمليات الإطفاء والاطمئنان علي الأفراد والضباط.
وتقرر تشكيل لجنة أمنية وهندسية وفنية لمعرفة أسباب الحريق وسرعة انتشاره وتفاقمه، وسيتم رفع تقرير مفصل عن أسباب الحريق إلى وزير الداخلية مباشرة.
ولاحقاً، أظهرت مقاطع فيديو مشاهد لنقل عدد من المصابين جراء الحريق إلي سيارات الإسعاف، ولكن من دون صدور بيان عن عدد الضحايا أو المصابين.