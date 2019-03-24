وزير إسرائيلي: ترامب سيوقع غدًا قرارًا يعترف بسيادتنا على الجولان‎

المصدر: ا ف ب

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع قرارًا، يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وذلك خلال لقاء سيجمعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الإثنين، في واشنطن.

وكتب الوزير إسرائيل كاتز على موقع تويتر، الأحد: ”سيوقع الرئيس ترامب، غدًا، بحضور رئيس الوزراء نتنياهو، قرارًا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان“.

وكان ترامب صرح، الخميس، أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة، ذات الموقع الاستراتيجي، والتي احتلتها الدولة العبرية من سوريا، خلال حرب 1967.

ولم يوضح الرئيس الأمريكي ما إذا كان سيفعل ذلك حقًا، أو متى سيتخذ خطوة فعلية تترجم موقفه.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ فترة طويلة، للحصول على هذا الاعتراف، ورأى محللون أن تصريح ترامب عبر تويتر هو بمثابة هدية لحملة نتنياهو الانتخابية، قبل الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

ويخوض نتنياهو معركة صعبة في مواجهة التحالف الوسطي ”أبيض وأزرق“ برئاسة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتس ووزير المال السابق يئير لابيد.

ودانت سوريا ودول أخرى في المنطقة، تعهد ترامب، قائلة، إنه يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وتبنت فرنسا الموقف ذاته.

وضمت إسرائيل الجولان عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وسبق أن اعترف ترامب، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل، قبل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، في أيار/ مايو 2018.