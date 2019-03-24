الجامعة العربية: عودة سوريا غير مدرجة على جدول أعمال قمة تونس

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الأحد، أنّ عودة سوريا لمقعدها غير مدرجة بجدول أعمال قمة تونس المقررة نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وردًّا على سؤال حول ”هل سيتم مناقشة موضوع عودة أنشطة سوريا للجامعة خلال القمة العربية في تونس“، قال عفيفي إنّه ”لم يطرح موضوع عودة المقعد السوري بشكل رسمي خلال اجتماعات الجامعة العربية“.

وأضاف أنّه حتى اليوم، موضوع عودة سوريا غير مدرج على جدول الأعمال، ولم يطرحه أيّ طرف بشكل رسمي، ”أما الأزمة السورية فهي مدرجة على جدول الأعمال“.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.

وأخيرًا، التقى الرئيس السوداني عمر البشير، بشار الأسد في دمشق، في أول زيارة لرئيس عربي منذ اندلاع الثورة السورية، وتلتها إعادة الإمارات فتح سفارتها في سوريا، وتأكيد البحرين استمرار عمل سفارتها هناك أيضًا، وهو ما فسره البعض أنه مقدمة لتطبيع العلاقات العربية مع النظام السوري.