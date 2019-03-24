رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف برنامج حكومته المقبلة

كشف محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأحد، عن الإطار العام لبرنامج الحكومة الفلسطينية المقبلة، التي خلفت حكومة رامي الحمدالله الذي استقال من منصبه قبل أسابيع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“ اليوم بأن اشتية ”استعرض الإطار العام لبرنامج الحكومة المقبلة، المتمثل في تحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.“.

والتقى اشتية وفودًا من ”جبهة النضال الشعبي الفلسطيني“، و“جبهة التحرير العربية“، و“جبهة التحرير الفلسطينية“، في لقاءات منفصلة ضمن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.

وقبل تلك اللقاءات، اجتمع رئيس الوزراء المكلف اشتية، الجمعة، مع وفد من ”حزب الشعب الفلسطيني“ ووفد من الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني ”فدا“ وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والتعاوني في فلسطين.

وأكد اشتية أن هذه الحكومة ستكون حكومة الكل الفلسطيني بمختلف مكوناته من فصائل عمل وطني وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، إضافة الى تمثيل حقيقي للنساء والشباب ليس على مستوى الوزراء فحسب بل على مستوى السياسات وبرامج العمل.

وأكدت الفصائل أهمية الشراكة الوطنية، وضرورة تبني سياسات حكومية تعزز الصمود الوطني الفلسطيني، وتكفل الحريات العامة والشخصية، وفقًا للقانون الأساسي الفلسطيني.