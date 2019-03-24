الاحتلال الإسرائيلي يحشد قواته في الشمال لمواجهة هبة الجولان

قال موقع عبري إن الجيش الإسرائيلي يخشى أن يؤدي التوتر في سوريا إلى تأجيج الحدود الشمالية في الجولان ومع سوريا، قبل أيام من ذكرى ”يوم الأرض“ الذي يصادف في 30 مارس/آذار من كل عام.

وأوضح موقع ”والا“ العبري، اليوم الأحد، أنه في أعقاب تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده للسيادة الإسرائيلية على الجولان، يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة مرتقبة مع حزب الله وطهران، حيث سيتم استغلال الواقع المتوتر لشن هجمات ضد إسرائيل.

وحذر الموقع من أن الجيش الإسرائيلي يترقب في نهاية الأسبوع، أن تكون هناك اضطرابات على الحدود الشمالية، مماثلة للمسيرات العنيفة التي تشهدها مدن قطاع غزة.

وشدد الموقع على أنه بعد هدوء نسبي في السنوات الأخيرة في الشمال، يتوقع الجيش حدوث أعمال عدائية في نهاية الأسبوع، في ذكرى ”يوم الأرض“ بنفس طريقة الاضطرابات الحاصلة في قطاع غزة.

وقال الموقع إن القيادة الشمالية في الجيش قررت الاستعداد لأنماط العنف الشعبي على السياج الحدودي على الحدود السورية، والتي سيحاول خلالها بعض الأفراد اقتحام الأراضي.