تقرير: تغريدة ترامب بشأن الجولان لا تمثل اعترافًا رسميًا بسيادة إسرائيل

اعتبر مركز بحوث أمريكي، أن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثلة باعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، التي تحتلها منذ عام 1967، لا تمثل اعترافًا أمريكيًا رسميًا بهذه السيادة، وأنها تهدف بشكل أساسي إلى دعم الوضع الانتخابي لحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعرب ”مجلس الأطلسي“، في تقرير نشره السبت، عن اعتقاده بأن ”ترامب لم يعلن اعترافًا رسميًا لإدراكه بأن مثل هذه الخطوة ستقوض خطة السلام التي سيطرحها تحت اسم صفقة القرن، خاصة أنها تأتي بعد عدة أشهر من اعترافه بشكل رسمي بالقدس عاصمة إسرائيل“.

وجاء في التقرير الذي كتبه رئيس المجلس رتشارد هاس، أن “ ترامب دعا إلى تغيير السياسة الأمريكية والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، إلا أن التغريدة لم تصل إلى حد إعلانها سياسة رسمية لعدة أسباب، منها أنها ستدمر فرص السلام في الشرق الأوسط.“

وأفاد هاس بأن ”أي تغيير في سياسة واشنطن تجاه موضوع الجولان، لن يغير أي شيء على أرض الواقع، ولن يؤدي إلى تحسين أمن إسرائيل خاصة أنها تحتل المرتفعات، ولن تنسحب منها دون تسوية سلمية“، معتقدًا أن ”التأثير الوحيد لأي تغيير في السياسة الأمريكية في هذا الشأن، هو أنه سيؤدي إلى زيادة عزلة الولايات المتحدة وإسرائيل.“