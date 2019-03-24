قائد عسكري: بيع الغواصات لمصر ضربة موجعة لإسرائيل

قال غابي أشكينازي، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، إن مصادقة إسرائيل على بيع غواصات ألمانية لمصر، نالت من تفوق سلاح البحرية الإسرائيلي.

ونقلت قناة ”مكان“ العبرية عن أشكينازي قوله إن ”الغواصات التي باعتها ألمانيا لمصر، بموافقة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نالت من تفوق سلاح البحرية الإسرائيلي“.

وأوضح اشكينازي أن أجهزة الأمن سبق لها أن صادقت على أن يتم بيع غواصات غير متقدمة لمصر، ولكن، ليس غواصات هجومية.

ورفض أشكينازي ما قاله نتنياهو، خلال المقابلة التي أجرتها معه شبكة الأخبار، من أن لدولة إسرائيل أسرارًا يعرفها حصرًا رئيس الوزراء، وأشار إلى أن وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، على أتم المعرفة بأسرار الدولة كافة.

وبحسب القناة، أقر نتنياهو خلال هذه المقابلة لأول مرة، بأنه صادق على بيع الغواصات الألمانية لمصر لأسباب أمنية بحتة. ونفى نتنياهو أن تكون لديه منفعة مالية من هذه الصفقة، معتبرًا أن التقارير التي تحدثت عن تورطه في الفساد من خلالها واستفادته ماليًا منها نشرت فقط للنيل منه سياسيًا.

وتطلب الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقال شاهد الحق العام السابق في قضية الغواصات، ميكي غانور. وقد قضت المحكمة العليا بإبقاء غانور قيد الحبس، قابلة بذلك استئناف الدولة لقرار المحكمة المركزية في اللد الإفراج عن غانور من السجن، والاكتفاء بفرض الإقامة الجبرية عليه.