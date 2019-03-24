استشهاد فلسطيني بغزة متأثرًا بإصابته برصاص إسرائيلي‎

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فلسطيني، متأثرًا بإصابته، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة ”العودة“، شمالي قطاع غزة، الجمعة.

وقالت الوزارة بغزة في بيان مقتضب، إن ”الشاب حبيب المصري (24 عامًا) استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، في الصدر، برصاص إسرائيلي شمالي القطاع“.

ويشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس/آذار العام الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف.