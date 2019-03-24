شارل أيوب يستقيل من رئاسة تحرير ”الديار“ اللبنانية

استقال الصحافي والكاتب اللبناني المعروف شارل أيوب من رئاسة تحرير صحيفة ”الديار“ اليومية اللبنانية التي صدر العدد الأول منها مطلع أربعينيات القرن الفائت.

وقال الموقع الإلكتروني للصحيفة إن أيوب استقال من رئاسة مجلس الإدارة ورئاسة تحرير جريدة الديار والموقع الالكتروني ”لأسباب تتعلق بـ حفظ كرامته ولأسباب صحية“، من دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وأضاف الموقع أن أيوب، وهو من مواليد 1955، تفرغ عن كامل ملكيته لأولاده.

وحل مكان أيوب كل من رضوان الديب وهشام زين الدين في رئاسة التحرير ورئاسة مجلس إدارة الصحيفة.

وكانت تقارير سابقة أفادت أن أيوب يواصل علاجه بعد الجراحة القلبية التي أجريت له.

ويعد أيوب من أكثر صحافيي لبنان إثارة للجدل، وخصوصاً بسبب مواقفه السياسيّة وعلاقاته المتقلّبة أحياناً بسياسيّين لبنانيّين وإقليميّين، كما أن صحيفته دأبت على نشر أخبار وتقارير، ذات طبيعة ”استخباراتية“، من دون التأكد من صحتها.