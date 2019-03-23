البرلمان العراقي يصوت غدًا على إقالة محافظ نينوى الهارب إلى أربيل

أعلن مجلس النواب العراقي اليوم السبت، عن جدول أعمال جلسته، ليوم غد الأحد، والتي تتضمن التصويت على إقالة محافظ نينوى ”نوفل العاكوب“.

وذكر البرلمان العراقي في بيان صحفي، أن جدول أعمال الجلسة الخامسة لمجلس النواب من الفصل التشريعي الثاني، تضمن في مقدمته ”التصويت على إقالة محافظ نينوى ونائبيه، إضافة إلى القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع، والقراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعية، والقراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية“.

وأضاف البيان، أنه ”من المقرر أن يعرض خلال الجلسة تقرير لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى“.

إلى ذلك قالت مصادر سياسية مطلعة، إن ”العاكوب غادر محافظة نينوى، وهو متواجد حاليًا في أربيل، ويسعى إلى الخروج من العراق، لكن جواز سفره منتهي الصلاحية“، وفق وسائل إعلام محلية عراقية.

وبينت المصادر، أن ”ترك العاكوب نينوى، جاء بعد تلقيه اتصالات من قيادات سياسية، أكدت له أن مجلس النواب، سيصوت بجلسته، يوم غد الأحد، على إقالته من منصبه“.

وفي وقت سابق، قدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، طلبًا إلى مجلس النواب بإقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، بتهمة التقصير والتسبب بهدر المال العام، فيما أعلن العاكوب وضع استقالته بين يدي المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، وذلك في سياق تداعيات حادثة ”العبارة“، في مدينة الموصل.

ويوم الخميس، لقي نحو 100 عراقي، أغلبهم من النساء والأطفال، مصرعهم بغرق عبّارة في نهر دجلة بمحافظة نينوى شمال العراق، في حادثة هزت البلاد، فيما واجه محافظ نينوى نوفل العاكوب اتهامات بالتقصير والفساد المالي والإداري.