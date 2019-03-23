قصف إسرائيلي جديد قرب الحدود الشرقية لغزة

نفذت مقاتلة إسرائيلية، السبت، قصفًا ثانيًا على منطقة فلسطينية بالحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقصفت مقاتلة إسرائيلية مرة ثانية بصاروخ واحد بعد أقل من ساعة من القصف الأول، لنفس المنطقة التي يتواجد فيها عدد من الشبان، يعتقد أنهم أطلقوا بالونات حارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، شرق مخيم البريج (وسط).

ولم يعرف على الفور ما إذا كان القصف أوقع إصابات أم لا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بغزة، في بيان لها، إصابة 3 فلسطينيين بجراح مختلفة، ”جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين شرق مخيم البريج وسط القطاع“.

وفي الآونة الأخيرة يشهد القطاع ضربات من هذا النوع بشكل شبه يومي، وتقول تل أبيب إنها في إطار الرد على بالونات مفخخة تتعرض لها مستوطنات إسرائيلية قريبة.

وشرع فلسطينيون باستخدام الطائرات الورقية الحارقة ولاحقا البالونات التي تحمل مواد مشتعلة، في أيار/ مايو 2018، كأسلوب احتجاجي على المجازر التي ارتكبتها قوات الجيش بحقهم خلال إحياءهم فعاليات مسيرات العودة التي بدأت في 30 آذار/ مارس من العام ذاته، ولا تزال مستمرة.

وضمن فعاليات مسيرات العودة، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.