عبد المهدي والسيسي يؤكدان أهمية التعاون بين العراق ومصر في مكافحة الإرهاب

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على أهمية التعاون بين البلدين من أجل مكافحة الإرهاب.

وقال عبدالمهدي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس السيسي في القاهرة، ”إننا نتطلع للقمة الثلاثية غداً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لتعزيز وتنمية العلاقات“، مضيفا أن ”العراق لا يوجد لديه اليوم أعداء سوى الإرهاب والفقر والأمية والبطالة“.

وشدد عبدالمهدي على ”ضرورة تجفيف منابع الإرهاب“، قائلا: ”سيكون التعاون بين مصر والعراق في هذا الشأن أساسياً“.

وتابع رئيس الوزراء العراقي: ”في العراق مصرون على استغلال الوضع الاستراتيجي لبلدنا في تنمية وتقوية العلاقات مع دول العالم“.

وأكد عبد المهدي، أن ”اختيار القاهرة لتكون زيارته الخارجية الأولى رسالة لها دلالة كبيرة، بالنظر إلى دور مصر المحوري والإقليمي والدولي“.

من جانبه قدم الرئيس السيسي خلال المؤتمر، العزاء للشعب العراقي والحكومة العراقية في حادث غرق عبارة الموصل، معربا عن ”اعتزازه بأن تكون أول زيارة خارجية لرئيس وزراء العراق إلى مصر، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين“.

وقال الرئيس المصري، إنه لمس خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن ”هناك رغبة حقيقية نحو عراق جديد قوي وواعد يفتح ذراعيه لأبناء العراق كافة“، مضيفا: ”لمسنا أيضا وجود رغبة حقيقية في تعزيز العلاقات مع مصر، هناك آفاق واسعة تمكن الدولتين من تحقيق طموحاتهما“.

ووصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ويشارك الملك عبدالله الثاني، يوم غد الأحد، في القاهرة، بقمة ثلاثية تضم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“، ستركز القمة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة.