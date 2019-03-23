رئيس الوزراء العراقي إلى مصر في أول زيارة خارجية لعقد ”قمة ثلاثية“

كشف مصدر عسكري عراقي كواليس زيارة رئيس وزراء بلاده عادل عبدالمهدي للقاهرة، في أول مهمة له خارج البلاد، منذ توليه رئاسة الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن الزيارة تتضمن بحث ملفات حيوية مهمة تعد محور اهتمام البلدين، وعلى رأسها تعاون أمني استخباراتي بين مصر والعراق في مجال مكافحة الإرهاب، في ضوء ما حققه البلدان من انتصارات على الإرهاب.

وأضاف رسول، أن زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى القاهرة مهمة في هذا التوقيت، للتنسيق في عدة ملفات مهمة ولتعزيز التعاون القائم بين البلدين في ضوء دفع العلاقات لنطاق أرحب.

وأشار إلى أن بلاده حققت نصرًا عسكريًا من خلال توجيه ضربات موجعة لداعش، وتحرير أراضي العراق بالكامل من دنس الإرهاب، مؤكدًا أن أجهزة الاستخبارات ساهمت وبقوة في القضاء على الجيوب التي تحتوي عناصر إرهابية فارة في السلاسل الجبلية من خلال توجيه ضربات نوعية استباقية لها.

وشهدت العلاقات المصرية العراقية تحسنًا ملموسًا خلال الفترة الأخيرة، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.8 مليار دولار، متوقعًا زيادتها في الفترات المقبلة، وفق تصريحات للملحق التجاري العراقي بالقاهرة حيدر نوري.

فيما أشار مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان، إلى أنه من المتوقع أن تعقد قمة ثلاثية تجمع عبدالمهدي والسيسي بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي يتوقع أن يزور القاهرة خلال فترة تواجد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي هناك، لإجراء مباحثات لتطوير العلاقات والتعاون في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعوب والبلدان الشقيقة، وتدعم الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي لعموم شعوب المنطقة.

ووصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في أولى زياراته الخارجية منذ توليه مهام رئاسة الحكومة العراقية.

وأصدر، اليوم السبت، توضيحًا بخصوص زيارته إلى مصر بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قائلًا: إنه ”يشعر بحرج كبير“ لتركه العراق في هذه الحالة، بعد حادثة عبّارة الموصل وإعلان الحداد في البلاد، لكنه أكد صعوبة تأجيل الزيارة مرة أخرى.