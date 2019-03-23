وفاة والدة أردني من ضحايا هجوم نيوزيلندا بعد مشاركتها في تشييع جثمانه

توفيت فجر يوم السبت والدة أحد الأردنيين الذين قضوا بالهجوم المسلح الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا وخلف أكثر من 50 قتيلًا وعشرات الجرحى.

وكتب حساب باسم الخليلي: ”الشاب كامل درويش ابن مخيم الدهيشة الذي استشهد في إطلاق النار بمسجد نيوزلاندا .. اليوم والدته سعاد درويش سافرت لوداعه قبل دفنه .. فتوفيت فوق جثمانه“.

الشاب كامل درويش إبن مخيم الدهيشة والذي استشهد في اطلاق النار بمسجد نيوزلاندا ..

اليوم والدته سعاد درويش سافرت لوداعه قبل دفنه .. فتوفيت فوق جثمانه. — الخليلي ®️ (@el5alili) March 22, 2019

وأعلنت الحكومة الأردنية أن ”سيدة فارقت الحياة بعد مشاركتها بتشييع جثمان ابنها المدعو كامل درويش، الذي قضى في حادثة الاعتداء المسلح على المسجدين في نيوزيلندا، وذلك بعد ساعات من مراسم تشييع جثمان ابنها، ودفنه هناك“.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان وصل ”إرم نيوز “ نسخة منه، ”إن المرحومة كانت من ضمن مجموعة ذوي الضحايا الذين غادروا الأردن إلى نيوزيلندا لحضور مراسم تشييع أبنائهم“.

وصرح مدير مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة في البيان ”أن فريق عمل وزارة الخارجية الموجود في نيوزيلندا قام بتقديم واجب العزاء بالمرحومة“، مبديًا لذويها استعداد الحكومة لنقل جثمانها إلى الأردن على نفقة الدولة في حالة أبدوا الرغبة بذلك“.

وكانت نيوزيلندا قد شيعت يوم الجمعة عددًا من ضحايا مذبحة المسجدين، من بينهم أربعة أردنيين، في مدينة كرايست تشيرتش بعد صلاة الجمعة هناك.