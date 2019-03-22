شهيدان و30 جريحا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة

استشهد شابان فلسطينيان، وأُصيب 30 آخرون، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة ”العودة“.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب، إن ”شابين، لم تعرف هويتهما بعد، استشهدا جراء إصابتهما برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي قطاع غزة“.

وقال ”إن الشهيد الأول يبلغ من العمر 29 عاما، واستشهد جراء اصابته بالرصاص الحي في صدره شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة، أما الشهيد الثاني، فيبلغ من العمر 18 عاما، واستشهد جراء إصابته بالرصاص الحي شرقي مدينة غزة، شمالي القطاع.“

كما ذكر أن 30 فلسطينيا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة.

وأكد القدرة، أن الجيش الإسرائيلي استهدف ”مركزا طبيا ميدانيا وسيارات الإسعاف، وأصيب عدد من الطواقم الطبية بالاختناق الشديد، شرقي مخيم البريج (وسط) القطاع وتضررت سيارة إسعاف شرقي مدينة غزة“.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، اليوم الجمعة: ”إن هناك استعدادات كبيرة جدًا لمسيرة مليونية العودة المقرر تنظيمها في 30 آذار/مارس الجاري“.

وأضاف الهندي: ”أن غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية سيكون ردها قاسيًا في حال تجاوز الاحتلال حدوده أو تجرأ على دماء الفلسطينيين“، مشيرًا إلى أن المسيرات ستشمل مخيمات الشتات واللجوء الفلسطينية.

ووفقًا لإحصائية وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد 256 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 29 ألف بجراح مختلفة، منذ بداية مسيرات العودة التي انطلقت في يوم الأرض الفلسطيني في 30 آذار/مارس العام الماضي.