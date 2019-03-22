الرئاسة الفلسطينية: القرارات الأمريكية حول الجولان مخالفة للشرعية الدولية ولا قيمة لها

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، رفضها المطلق واستنكارها للاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، مشيرةً إلى أن أية قرارات تتخذها الإدارة الأمريكية في معزل عن الشرعية الدولية، ”لا قيمة لها وستبقى حبرًا على ورق“.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: ”إن شرعية القدس والجولان يحددها الشعب الفلسطيني والشعب السوري“.

وأضاف أبو ردينة: “ إن هذا التصعيد الإسرائيلي والذي يقابله انحياز أمريكي أعمى سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، ولن يتحقق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إلا إذا طبقت قرارات الشرعية الدولية“.

ودعا أبو ردينة إلى ”تحقيق مبادرة السلام العربية الداعية لانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة كافة، مقابل تحقيق السلام مع الدول العربية والإسلامية“.

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب ”تسعى إلى إحداث تغيير جذري في سياستها تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، من خلال مخالفات فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية“.

وأضاف عريقات في تصريح صحفي: ”إن كل القرارات المتعلقة بالقدس والجولان والاستيطان واللاجئين وإسقاط مبدأ حل الدولتين، تهدف لإحداث تغيير في السياسة“، مشيرًا إلى أن الزيارة المشتركة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حائط البراق في القدس الشرقية المحتلة، ”جزء من هذه المخالفات الفاضحة للقانون الدولي“.

وطالب عريقات، المجتمع الدولي بوقف تجاوز القرارات الدولية، مضيفًا أن: ”هذا الانهيار يؤدي إلى تحويل العالم إلى مربعات للصراعات الدينية والطائفية والعرقية“.