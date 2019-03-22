السودان.. تظاهرات في الخرطوم عقب صلاة الجمعة مطالبة بـ“رحيل البشير“

شهدت عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، تظاهرات عقب صلاة الجمعة، فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة، إلى مقاطعة مؤسسات وشركات وبنوك، وصحف وقنوات فضائية؛ بدعوى دعمها لقوات الأمن.

وخرج مئات المتظاهرين في حي ”ودنوباوي“، معقل زعيم ”حزب الأمة القومي“ الصادق المهدي، وفق ”حزب المؤتمر السوداني“ المعارض.

وأضاف الحزب، أن مئات خرجوا عقب صلاة الجمعة في ”ودنوباوي“ بمدينة أم درمان، غربي العاصمة، هاتفين ”بسقوط النظام“.

ونشر الحزب صورًا وفيديوهات لتظاهرات على صفحته عبر ”فيسبوك“، في أحياء ”المهندسين“ و“الشعبية“ و“شمبات“ و“الطائف“ و“بري“ بالعاصمة الخرطوم.

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن تجمع المهنيين السودانيين النقابي وتحالفات المعارضة، استمرار التظاهرات للأسبوعين القادمين في الخرطوم ومدن البلاد.

ومن بين المواكب التي حددها تجمع المهنيين، موكب يتوجه إلى القصر الرئاسي، وآخر يتوجه إلى مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات؛ للمطالبة بتنحي البشير.

كما أطلق تجمع المهنيين، حملة مقاطعة اقتصادية لعدد من المؤسسات والشركات والبنوك، وصحف وقنوات فضائية؛ لدورها في دعم قمع المتظاهرين، وفق البيان.

وأضاف: ”ندعوكم لإشهار سلاح المقاطعة الاقتصادية للمؤسسات والشركات التي تعمل على تمويل جهاز الأمن السوداني، بغرض القمع والاعتقال للمعارضين“.

وأشار إلى أن ”المقاطعة الاقتصادية عمل سلمي اجتماعي، ونجاحه يعتمد بشكل كبير على المشاركة الجماعية“.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف خلفت 32 قتيلًا، وفق إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلًا.