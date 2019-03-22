الأردن يرفض قرار الرئيس الأمريكي بشأن الجولان

أكد الأردن، الجمعة، أن موقفه ثابت بأن الجولان السوري أرض محتلة وفقًا لجميع قرارات الشرعية الدولية، وذلك غداة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضرورة اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن وزير الخارجية أيمن الصفدي، قوله إن ”السلام الشامل والدائم يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، والجولان السوري جزء لا يتجزأ من هذه الأراضي المحتلة“.

وأشار إلى ”قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي رفض قرار إسرائيل ضم الجولان المحتل، وأكد عدم شرعية فرض إسرائيل قوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، واعتبر القرار الإسرائيلي باطلًا ولاغيًا“.

وأكد الصفدي ”ضرورة التزام المجتمع الدولي بقرارات الشرعية الدولية“.

وكان ترامب كتب في تغريدة مساء الخميس: ”بعد 52 عامًا، حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بالكامل، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان“.

وقال ترامب، إنّ منطقة الجولان الاستراتيجيّة التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب 1967 وضمّتها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي، تُعتبر ”ذات أهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة“.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب 1967. وبعد ذلك ضمّت إسرائيل القدس الشرقية ومن ثم مرتفعات الجولان، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.