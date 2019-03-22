تواصل القتال بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في الباغوز

قالت قوات سوريا الديمقراطية، إنها اشتبكت مع تنظيم داعش، المتحصن في منطقة الباغوز، بدعم من ضربات جوية، نفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، سعيًا لهزيمة آخر جيوب داعش.

وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية منذ أسابيع لهزيمة داعش في جيب الباغوز، في جنوب شرق سوريا، على مقربة من الحدود مع العراق، وهو آخر جيب للتنظيم الذي كان يسيطر ذات يوم على ثلث أراضي سوريا والعراق.

واستردت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة غالبية المنطقة.

وقال مصطفى بالي، رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، ”إن مقاتليه اشتبكوا في وقت متأخر الخميس، مع التنظيم في أكثر من موقع حيث رفضوا الاستسلام“.

وذكر أن المتشددين تحصنوا فيما يبدو أنها كهوف في جرف صخري، مطل على الباغوز وفي خنادق قريبة من نهر الفرات.

ونفذت طائرات حربية من التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، ضربتين جويتين مساء الخميس، استهدفتا تحركات التنظيم.

وقال بالي: ”تحاول قواتنا إجبارهم على الاستسلام، لكن الاشتباكات مستمرة حتى الآن“.

وعلى الرغم من أن هزيمة داعش في الباغوز ستنهي سيطرته على أي منطقة مأهولة، فإنه لا يزال يشكل تهديدًا، حيث ينشط مقاتلوه في مناطق نائية في أماكن أخرى ويمكنهم تنفيذ هجمات.