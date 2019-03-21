إصابات في قصف إسرائيلي على حدود غزة

قصفت المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، نقطة لجهاز الضبط الميداني التابع لحركة حماس، شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: إن ”الجيش الإسرائيلي قصف قبل قليل هدفًا في قطاع غزة؛ ردًا على البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة“.

وقالت مصادر طبية فلسطينية: إن 3 فلسطينيين أصيبوا بجراح طفيفة، جراء القصف المدفعي، الذي استهدف نقطة عسكرية شرق معبر كرم أبوسالم جنوب قطاع غزة.

ويواصل الشبان الفلسطينيون إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة، صوب المدن والبلدات المحاذية لغزة، فيما استهدفت إسرائيل أكثر من مرة الشبان الذين يطلقون البالونات الحارقة من القطاع.