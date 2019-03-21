مستوطن يدهس فلسطينيًّا من لجنة إعمار الخليل.. وإضراب شامل في بيت لحم

دهس مستوطن، اليوم الخميس، أحد عمال لجنة إعمار الخليل في حارة جابر بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“.

وأكد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، عارف جابر لـ“وفا“، أن مستوطنًا أقدم على ”دهس العامل في لجنة الإعمار جمعة قفيشة (53 عامًا)، ولاذ بالفرار“.

وأشار جابر، إلى أن ”طواقم الهلال الأحمر هرعت إلى المكان وقدمت له الإسعافات الأولية، ومن ثم تم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج“، إذ أصيب بكسر في اليد وبعض الرضوض، ووصفت إصابته بـ“المتوسطة“.

وفي الإطار ذاته، هاجم مستوطنون، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، منزلًا على مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن ”مجموعة من المستوطنين هاجمت منزلًا على مدخل برقة، يعود للمواطن محمود حجة؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار في مركبتين كانتا في ساحة المنزل“.

وأضاف في تصريح نقلته ”وفا“ اليوم: ”أن المستوطنين استهدفوا بضع مركبات بالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس وجنين“، مؤكدًا تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين الذين انسحبوا نحو مستوطنة ”حومش“ المخلاة وسط إطلاق للرصاص في الهواء.

وعم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، محافظة بيت لحم، حدادًا على روح الشهيد أحمد جمال مناصرة (23 عامًا) من قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.

وكان مناصرة، استشهد ليلة أمس في عملية إعدام مباشر من نقطة الصفر عندما كان ينقذ مصابًا آخر برصاص الاحتلال، إذ سيشيع جثمانه اليوم بعد صلاة الظهر إلى مقبرة القرية، إذ سينطلق الموكب الجنائزي من مستشفى بيت جالا الحكومي صوب منزله، ومن ثم مواراته الثرى.

ويأتي الإضراب بناءً على دعوة لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم، إذ يشمل المحلات التجارية، والمدارس، والجامعات، وكل مناحي الحياة، باستثناء قطاع الصحة.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، إن ”ما جرى هو إعدام مباشر لشاب في مقتبل العمر“، محملًا سلطات الاحتلال مسؤولية ما يجري، ومطالبًا المجتمع الدولي بـ“التدخل الفوري لإيقاف همجية الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني“.