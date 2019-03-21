تزامنا مع احتفالهم بعيد ”نوروز“..أكراد سوريا يستعدون لإعلان نهاية داعش

تستعد قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الرئيس، للإعلان عن انتهاء تنظم داعش في سوريا، وذلك تزامنًا مع احتفالات الأكراد بعيد النورز الذي يصادف 21 آذار/ مارس، والذي يرمز إلى انتصار الخير على الشر.

ومع انتهاء المعارك في آخر جيب كان يتحصن فيه التنظيم في قرية الباغوز على الضفاف الشرقية لنهر الفرات قرب الحدود العراقية، من المرجح أن يعلن قريبًا عن انتهاء ”دولة الخلافة“ التي أعلنها أبو بكر البغدادي سنة 2014، وسيطرت على مساحات واسعة من سوريا والعراق.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أمريكيًا، إنها تمشط المنطقة بحثًا عن أي متشددين مختبئين، وعن الألغام والأنفاق، فيما يسود الهدوء المكان بعد توقف الاشتباكات والسيطرة على مخيم كان يمثل آخر خط دفاعي لمتشددي التنظيم في الجيب المحاصر.

وأصدرت وحدات حماية الشعب الكردية، ليلة الأربعاء، بيانًا هنأت فيه المحتفلين بعيد نوروز، وخاطبتهم قائلة: ”نعايدكم بروح الحماس التي ستتكلل بإعلان النصر الكبير في القريب العاجل“، في إشارة إلى القضاء على داعش.

وأضافت الوحدات الكردية في البيان، الذي تلقى ”إرم نيوز“ نسخة منه: ”بروح نوروز استطعنا كسر داعش وسحقه من كوباني وصولا إلى دير الزور حيث سيتم اجتثاث داعش وإلقائه في مزبلة التاريخ“، حسب تعابير البيان.

وقال حزب الاتحاد الديمقراطي، الجناح السياسي للوحدات الكردية، في بيان مماثل، إن ”نوروز هذا العام يتميز بتزامنه مع الانتصار على ”أعتى تنظيم إرهابي في العالم“، حسب وصفه.

في غضون ذلك، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بالتقدّم المحرز في الحرب ضد تنظيم داعش، مشيراً إلى أن سقوطه بات وشيكاً.

وعرض ترامب خلال حديث مع صحافيين في البيت الأبيض خريطة صغيرة تمثل سوريا، قائلاً: ”كل ما هو أحمر هو مناطق انتشار التنظيم ليلة الانتخابات في عام 2016″، ثم أشار إلى خريطة مماثلة قائلا: إنها الخريطة نفسها وليس هناك أحمر. في الواقع، هناك نقطة صغيرة، وقد تختفي هذه الليلة“.

من جانبه، قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، الذي تشارك بلاده في هذه الحملة، إنه يتوقع إعلان ”الهزيمة النهائية للتنظيم على الأرض.. في غضون الأيام القليلة المقبلة“.