”نداء السودان“ ينسحب من خارطة الطريق ويوقف التفاوض مع الحكومة

أعلنت قوى ”نداء السودان”، يوم الأربعاء، انسحابها النهائي من ”خارطة الطريق“ الموقعة مع الحكومة في آب/أغسطس 2016، واعتبرتها ”وثيقة من الماضي، وغير ملزمة“.

قررت الحركات المسلحة، المنضوية تحت لواء ”نداء السودان“، وفقًا للبيان الختامي لاجتماع قيادة ”نداء السودان“، في العاصمة الفرنسية باريس وقف كافة أشكال التفاوض مع الحكومة.

وذكر البيان، بأن الاجتماع ناقش، توسيع ما سمّاه ”الحراك الثوري“، وتنويع أدواته وتعميقه وتنظيمه بصورة قاعدية واسعة عبر لجان المدن والقرى والأحياء لمقاومة مخططات النظام لقمعه وتصاعد تراكمه إلى حين الوصول للفعل الحاسم الذي يسقط النظام ويحدث الانتقال الشامل.

ويعتبر ذلك أول اجتماع لتحالف ”نداء السودان“ المعارض، خارج البلاد، عقب عودة رئيسه الصادق المهدي، للبلاد، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتضم ”نداء السودان“، ثلاث حركات مسلحة هي: الحركة الشعبية لتحرير السودان/قطاع الشمال، برئاسة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي.

كما تضم أحزابًا سياسية أبرزها حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، والمؤتمر السوداني، بقيادة عمر الدقير.

وفي آب/أغسطس 2016، وقع قادة التحالف، بأديس أبابا، على خارطة طريق دفعت بها الوساطة الإفريقية، فيما سبق ووقعت عليها الحكومة السودانية في مارس من العام نفسه.